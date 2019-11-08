Во Владивостоке гражданин Китая получил девять лет колонии за взятку

Ему назначили наказание по статье 291 УК РФ "Дача взятки" должностному лицу через посредника за совершение заведомо незаконных действий в особо крупном размере.

В Приморском крае суд вынес приговор гражданину КНР за дачу взятки представителю регионального строительного надзора, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства.

По информации региональной прокуратуры, в 2017 году гражданин Китая дал первую часть взятки в размере 500 тысяч рублей, чтобы ввести в эксплуатацию гостиницу во Владивостоке. В общей сложности сумма взятки составила пять миллионов рублей. После этого мужчину задержали. Было возбуждено уголовное дело по статье 291 УК РФ "Дача взятки" должностному лицу через посредника за совершение заведомо незаконных действий в особо крупном размере.

Мужчина получил девять лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 25 миллионов рублей.