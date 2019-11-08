ТАСС аннулировал сообщение о предложении РФ перенести из США заседания ГА ООН

ТАСС аннулировал сообщение о том, что в Первом комитете ООН проголосовали против предложения РФ о возможном переносе его работы из Нью-Йорка в Женеву или Вену из-за невыдачи виз США российским дипломатам.

​​​​​​— Новость "Первый комитет ООН проголосовал против предложения России о переносе его работы из Нью-Йорка", опубликованная на tass.ru в 00:25, аннулируется как выпущенное ошибочно, — говорится в заметке агентства.

Ранее РФ призвала генсека ООН Антониу Гутерриша "вмешаться в ситуацию" со въездными визами для членов делегаций в ООН.