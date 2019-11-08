Котик-герой из Колумбии спас малыша от падения с лестницы — видео

В Сети набирает популярность видео, где домашний кот спасает маленького ребёнка от падения с лестницы. Ролик разместил один из пользователей "Твиттера".
Bikin Tegang gaes, Video detik-detik seorang anak hampir saja jatuh ke tangga. Untung saja seekor kucing menyelamaykan nyawanya...— Kegoblogan.Unfaedah (@kegblgnunfaedh) November 6, 2019
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Pelajaran buat orang tua dirumah agar lebih memperhatikan lagi anaknya. pic.twitter.com/vAMMx3Jsno
Инцидент произошёл 31 октября в столице Колумбии Боготе, пишет портал Caters.
На кадрах можно увидеть, как малыш, оставшийся без присмотра взрослых, ползает по комнате, а рядом с ним находится только кот. В определённый момент ребёнок приближается к краю лестницы, в последнюю секунду к нему кидается питомец и прыгает на спину малыша, после чего преграждает ему путь вниз. Благодаря этому малыш отвлёкся от лестницы и вернулся в центр помещения.
Beri kucingnya whiskas pic.twitter.com/E9ZYXAgxgE— Kegoblogan.Unfaedah (@kegblgnunfaedh) November 6, 2019
Сейчас ролик набрал уже миллион просмотров.
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