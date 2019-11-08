Москвичей ожидают осадки и до семи градусов тепла 8 ноября

Восточный ветер днём не превысит 7 м/с, а атмосферное давление составит 753 мм ртутного столба.

В Москве и Подмосковье ожидается облачная погода с прояснениями и небольшими осадками 8 ноября, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днём в столице будет от пяти до десяти градусов тепла, а ночью температура упадёт до одного градуса.

В Московской области температура составит 3–8 градусов тепла, а ночью ожидаются заморозки до одного градуса ниже ноля.

Восточный ветер днём не превысит 7 м/с, а атмосферное давление составит 753 мм ртутного столба.

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