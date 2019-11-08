Бундестаг не смог смягчить правила Евросоюза для "Северного потока — 2"

Обычно в подобных случаях рассмотрение вопроса переносится на следующее заседание.

Немецкий парламент в ночь на 8 октября не смог принять закон, регулирующий применение поправок к газовой директиве Евросоюза в Германии.

— Было отдано 133 голоса, для принятия решения нужно 355 голосов. Поэтому парламент не может принять решение... Созываю новое заседание на пятницу, 8 ноября, в 9:00. Это заседание закрыто, — приводит слова председательствующего РИА "Новости".

Когда вопрос рассмотрят снова, председательствующий не уточнил. Обычно в таких случаях рассмотрение вопроса переносится на следующее заседание. Но сейчас повестка дня заседания 8 ноября не включает рассмотрение законопроекта о применении поправок к газовой директиве.

Законопроект предполагает возможность исключений из требований третьего энергетического пакета для трубопроводов из государств, не являющихся членами Европейского союза, по четырём основаниям: если первая точка соединения трубы с сетью страны ЕС располагается в Германии, если трубопровод построили до 23 мая 2019 года, если есть объективные основания для такого исключения или если исключение не будет оказывать негативный эффект на конкуренцию и безопасность энергоснабжения Евросоюза.

Правила не будут распространяться на "Северный поток — 1", так как труба была проложена до 23 мая 2019 года. По "Северному потоку — 2" меры будут применяться к завершающей части трубопровода длиной в 12 морских миль (нужно, чтобы владельцем этого участка и поставщиком по нему газа были разные компании).

Ранее сообщалось, что "Газпром" создал предприятие, которому может быть передан участок трубопровода в 12 морских миль — так будут выполнены требования третьего энергопакета.

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