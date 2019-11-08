"Народный мститель" из Уфы закидал машину автохама фекалиями – видео

Местные жители в конфликте мужчины с автовладельцами встали на его сторону, ведь неправильно припаркованные машины могут помешать проезду скорой.

Житель многоквартирного дома в Лесном проезде в Уфе, по-видимому устав терпеть невежество водителей, которые паркуют своих железных коней как попало, решил самостоятельно взяться за воспитание соседей, а помогла ему в этом его собака, передаёт Bash.news

Как видно на кадрах, мужчина сам достаточно ревностно относится к соблюдению закона и во время прогулки с питомцем собирает его фекалии в специальный пакет, как и положено. Правда, затем он несёт его не в сторону урны, а разбрасывает на лобовое стекло стоящего перед подъездом автомобиля.

Как рассказали журналистам соседи, таким образом мужчина "наказывает" автовладельцев, которые, по его мнению, неправильно припарковали свою машину. По их словам, на счету "мстителя" уже не один автомобиль. И далеко не все жильцы дома осуждают его за подобные действия.

— А если скорая приедет? А если мебель кому-нибудь привезут? Хозяину автомобиля тоже нужно было о других подумать, чего сразу на машине в подъезд не заехал? Мужик, конечно, молодец, но это тоже как-то жёстко, — прокомментировал ситуацию один из соседей.

Примечательно, что, несмотря на обретение таинственным борцом с хамоватыми автовладельцами некоторой популярности во дворе, никто из соседей так и не смог опознать его.