Двое малышей погибли в пожаре под Новосибирском

Тела детей четырёх и пяти лет найдены при разборе завалов после пожара в частном двухквартирном доме в деревне Красноярка Новосибирской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Следственный комитет России.
Как рассказали агентству в пресс-службе регионального СУ СКР, пожар начался поздно ночью 7 ноября. В результате возгорания одна из квартир оказалась уничтожена полностью, произошло обрушение, вторая квартира не пострадала. Пожар был ликвидирован 8 ноября в 03:45 (23:45 мск 7 ноября). На месте работали девять пожарных и три единицы техники. Причины инцидента выясняются.
Следователи добавили, что по факту гибели двух малолетних детей возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". Ведутся следственные действия.
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