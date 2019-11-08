Опрос показал, сколько россиян ходят с ОРВИ на работу

41 процент жителей страны в 2019 году ни разу не посещали медицинские учреждения.

Две трети россиян при заболевании острой респираторной вирусной инфекцией не берут больничный и продолжают приходить на работу. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на результаты опроса, проведённого среди 5971 респондента с 1 по 6 ноября.

Что касается больничных при ОРВИ, то 65% респондентов продолжают работать и не уходят лечиться домой. Если человек всё же решил не приходить на работу, то 49% [из них] продолжают работать из дома Данные опроса

Более того, 41% россиян в 2019 году ни разу не были у врача. От двух до четырёх раз медиков посещали 38%, а пять-шесть раз — 13% опрошенных. При этом большинство (46%) шли за помощью лишь в государственные поликлиники, каждый пятый (21%) выбирал частные учреждения, а 33% посещали и те и другие.

По данным опроса, половина россиян идут к врачу лишь в критических ситуациях, а 23% не обращаются за помощью до последнего. Рекомендации медиков стараются соблюдать 39%, ещё 23% выполняют предписания, если могут позволить себе лекарства.