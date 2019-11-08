В Саратове женщина нашла 7-месячную дочь мёртвой в коляске

Жительница Саратова нашла свою семимесячную дочь мёртвой в коляске. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СК.
— По предварительным данным, 07 ноября 2019 года в утреннее время 32-летняя женщина в доме по улице Азина Заводского района города Саратова обнаружила в коляске свою 7-месячную дочь без признаков жизни, — говорится в сообщении.
Признаков насильственной смерти следователи не обнаружили. Организована доследственная проверка, назначены судебно-медицинские экспертизы.
Как сообщает портал "Версия-Саратов", девочка застряла головой в коляске.
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