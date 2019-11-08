Бывший депутат Рады усомнился, что украинцы переживут зиму

Парламентарий полагает, что Киеву не стоит надеяться на поставки газа из Европы в холодное время, так как ЕС "будет заниматься своими вопросами".

Бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко на своей странице в "Фейсбуке" выразил мнение, что в случае прекращения транзита газа из России Украину ожидают энергетический коллапс и "холодные" бунты.

— Энергетический баланс удержать будет просто невозможно. Хотя бы на среднем уровне. Будут веерные отключения электроэнергии, — написал экс-депутат.

На данный момент в стране уже начались проблемы с отоплением, рассказал парламентарий. Так, он привёл слова чиновников с Западной Украины, которые считают, что "скоро начнутся холодные бунты, будут перекрывать дороги, выходить на майданы в городах".

При этом, отметил Журавко, Киеву не стоит надеяться на поставки газа из Европы в холодное время, так как Евросоюз "будет заниматься своими вопросами".

— И ещё: никакого реверса не существует. Он только на бумаге <...> На сегодняшний день весь газ на Украине — российский, — подчеркнул Журавко.

Да, эти идиоты в Кабинете министров Украины, в НАК "Нафтогаз Украины", в Офисе Президента Украины как-то зиму переживут. А вот люди переживут ли? Алексей Журавко

Текущие контракты на поставку и транзит российского газа через Украину истекают в конце 2019 года. Россия, Украина и Еврокомиссия обсуждают возможность нового соглашения на трёхсторонних встречах, последняя из которых прошла 27 октября. Тогда Москва заявила о необходимости пакетного решения транзитного вопроса — вместе с судебными спорами и поставками газа на Украину. Но прогресса на этом направлении достичь не удалось.