Мать и четверо сыновей задохнулись угарным газом под Саратовом

В частном доме в селе Узморье Саратовской области погибла семья из пяти человек: мать и четверо сыновей задохнулись угарным газом.
Как рассказали Лайфу в экстренных службах, соседка не смогла достучаться до женщины, о чём сказала супругу. Он и обнаружил тела погибших — матери 1983 года рождения, а также четверых мальчиков в возрасте 2,5 года (2017 г.р.), 10 (2010 г.р.), 15 (2005 г.р.) и 16 лет (2004 г.р.).
Согласно имеющимся данным, причиной гибели стало неправильное использование отопительной печи — была закрыта заслонка. Расследование продолжается.
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