В Пентагоне признали отставание от России по гиперзвуковому оружию

В Пентагоне заявили, что продолжают развивать свои возможности, чтобы исключить сомнения в способности Вашингтона "сохранять господство в будущих сражениях на всех театрах боевых действий".

Развитие технологий создания гиперзвукового оружия в РФ спровоцировало неравные боевые возможности, которые США следует устранить, заявил официальный представитель Пентагона, подполковник ВВС страны Роберт Карвер.

— Хотя США на протяжении десятилетий были лидерами в исследовании сверхзвуковых систем, мы не нацеливались на применение сверхзвуковых технологий в качестве оружия. Те, кто стремится стать нашим противником, решили превратить эту технологию в оружие, что создало асимметрию в боевых возможностях, за преодоление которой мы должны взяться, — приводит слова Карвера издание Newsweek.

При этом он назвал развёртывание гиперзвукового оружия главным исследовательским и техническим приоритетом Вашингтона.

Представитель Пентагона отметил, что его страна продолжает развивать свои возможности, чтобы исключить сомнения в способности США "сохранять господство в будущих сражениях на всех театрах боевых действий".

Ранее американские эксперты усомнились в способности системы противоракетной обороны "Иджис" (Aegis) эффективно перехватывать перспективную российскую гиперзвуковую ракету "Циркон".