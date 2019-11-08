В США 10 человек пострадали и один погиб, отравившись средством для мытья пола

По предварительной версии, какое-то вещество из состава Super 8 могло вступить в химическую реакцию, что и привело к такому печальному итогу.

Сотрудник семейного ресторана-бара Buffalo Wild Wings в городе Берлингтоне, штат Массачусетс, скончался на рабочем месте из-за отравления парами моющего средства, ещё как минимум восемь его коллег и два посетителя были госпитализированы. Об этом сообщает NBC.

Как рассказал журналистам глава городской пожарной службы Майкл Паттерсон, работник заведения должен был провести уборку внутренних помещений, в том числе вымыть пол "обычным" моющим средством Super 8.

Когда он приступил к работе, оказалось, что средство значительно токсичнее, чем ожидалось, и едкий запах начал заполнять сперва подсобные помещения, а затем распространился и в зал, где сидели посетители. Сотрудники ресторана вызвали пожарную службу и открыли окна, предложив гостям переместиться к ним поближе.

Прибывшие на место пожарные тут же эвакуировали всё здание, а сотрудника, который всё это время тщетно пытался проветрить помещения, с жалобами на сильную тошноту госпитализировали. Спустя несколько часов он скончался. Сообщается, что состояние остальных пострадавших вне опасности.

По словам главы пожарной службы, по предварительной версии, какое-то вещество из состава Super 8 могло вступить в химическую реакцию, что и привело к такому печальному итогу. В то же время он добавил, что у его сотрудников нет подтверждения, что моющее средство смешивалось с чем-то ещё.