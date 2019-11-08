Россиянин, у которого нашли марихуану, оружие и книги Гитлера, получил срок

Красноярский суд приговорил к 13 годам тюремного заключения местного жителя, у которого была обнаружена домашняя плантация марихуаны, несколько десятков единиц оружия и запрещённые книги Адольфа Гитлера. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ РФ по региону.

Всего у него изъяли более 30 единиц короткоствольного оружия, 600 патронов, оружейные макеты и детали. Помимо этого, было обнаружено 110 кустов конопли и один килограмм уже готового наркотика. Последней находкой оперативников стали работы Гитлера "Майн Кампф" и "Вторая книга".

По данным следствия, большая часть оружейных комплектующих доставлялась мужчине с Украины. Переделанные образцы он сбывал на территории региона. Суд назначил ему наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

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