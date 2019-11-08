Друга Кокорина и Мамаева выпустили из колонии

Детский футбольный тренер Александр Протасовицкий, который вместе с Кокориным и Мамаевым принимал участие в двух драках с чиновником Денисом Паком и водителем Виталием Соловчуком, вышел из колонии.

Напомним, другие фигуранты нашумевшего дела (братья Александр и Кирилл Кокорины, а также Павел Мамаев) вышли на свободу ещё 17 сентября.

Восьмого октября 2018 года Александр и Кирилл Кокорины, а также Павел Мамаев и их друг Протасовицкий устроили драку с водителем телеведущей Первого канала, а затем напали на главу департамента Минпромторга Дениса Пака и руководителя НАМИ Сергея Гайсина.