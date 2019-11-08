SSJ-100 "Аэрофлота" экстренно сел в Шереметьево

Самолёт Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Аэрофлот" экстренно сел в аэропорту Шереметьево из-за неисправности механизации крыла. Об этом сообщает РИА "Новости".

Уточняется, что у лайнера, который выполнял рейс из Ростова-на-Дону в Москву, сработал датчик неисправности крыла. Всего на борту было 79 пассажиров и пятеро членов экипажа.

Посадка прошла в штатном режиме. Никто не пострадал.

Напомним, в мае произошла трагедия с лайнером Sukhoi Superjet 100 компании "Аэрофлот", который совершил экстренную посадку в Шереметьево и после этого загорелся. На борту было 78 человек, в том числе пятеро членов экипажа. Погиб 41 человек.