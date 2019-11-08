В Дагестане задержали финансистов ИГИЛ, собравших для террористов 10 млн рублей

В ходе допроса двое участников законспирированной ячейки признались, что перенаправляли деньги боевикам в Сирию.

В Дагестане финансисты ИГИЛ* собрали для боевиков не менее десяти миллионов рублей. Пособников террористов уже задержали сотрудники ФСБ РФ. Об операции сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) Федеральной службы безопасности страны.

— Пресечена деятельность законспирированной ячейки, осуществлявшей сбор и переправку денежных средств на нужды международной террористической организации ИГИЛ, — сообщили Лайфу в ЦОС ФСБ РФ.

Деньги собирали через переводы по платёжным системам и банковским картам и перенаправляли их боевикам в Сирию. Сотрудники ФСБ РФ задержали двух участников бандгруппы, у которых нашли средства связи, платёжные инструменты, фискальные чеки и т. д.

Кроме того, во время допроса они признались, что финансировали террористов.

Добавим, что СУ СКР по Дагестану уже возбудил уголовное дело по статье "Содействие террористической деятельности".

* Деятельность террористической организации запрещена в России по решению Верховного суда.