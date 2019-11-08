"Роскачество" составило рейтинг новых смартфонов

Эксперты проверили последние модели на качество снимков камеры, производительность процессора и возможность сохранять заряд.

"Роскачество" испытало самые "громкие" новинки на рынке смартфонов: iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max, Samsung Galaxy Fold, Honor 20, Motorola One Action, Xiaomi Mi 9T Pro и Xiaomi Mi A3.

— С появлением iPhone 11 Pro Max рейтинг сменил своего лидера — теперь данная модель располагается на первом месте в списке исследованных смартфонов с общим баллом 4,327, — говорится в сообщении организации.

В "Роскачестве" отметили, что в новых моделях iPhone заметно улучшились такие показатели: камера, мощность процессора, время работы батареи.

Также специалисты исследовали Samsung Galaxy Fold — первый смартфон со складным экраном, выпуск которого задержали на полгода как раз из-за проблем с ним. Эксперты решили проверить с помощью робота, исправили ли производители неполадки.

— Для этого дотошный робот в аккредитованной международной лаборатории в течение нескольких дней складывал и раскладывал экран устройства. Всего — более 37 тысяч раз! По результатам испытания эта проблема обнаружена не была! Производитель явно провёл скрупулёзную работу над ошибками, — отметили в ведомстве.

В рейтинге отметили ещё одну новинку — Xiaomi Mi 9T Pro. Эксперты выяснили, что камера в нём оставляет желать лучшего, но производительность процессора и способность сохранять заряд до 31,5 часа автономной работы привлекут пользователей.

Напомним, ранее стали известны цены аренды последних моделей iPhone в России. Через год аренды пользователь сможет выкупить смартфон, заплатив недостающую сумму.