ФСБ показала видео с места задержания финансистов ИГИЛ в Дагестане

ФСБ опубликовала видео задержания в Дагестане финансистов ИГИЛ*, собравших для боевиков не менее десяти миллионов рублей.
На записи демонстрируется проведение обыска в квартире подозреваемых и беседы с ними.
Ранее сообщалось, что в Дагестане задержали двух участников бандгруппы, которые собирали деньги через переводы по платёжным системам и банковским картам и перенаправляли их боевикам в Сирию.
* Деятельность террористической организации запрещена в России по решению Верховного суда
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