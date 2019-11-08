ФСБ показала видео с места задержания финансистов ИГИЛ в Дагестане

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Задержанные сознались в том, что оказывали финансовую поддержку террористам. В их квартире нашли несколько мобильных телефонов, банковских карт и фискальные чеки.

ФСБ опубликовала видео задержания в Дагестане финансистов ИГИЛ*, собравших для боевиков не менее десяти миллионов рублей.

На записи демонстрируется проведение обыска в квартире подозреваемых и беседы с ними.

Ранее сообщалось, что в Дагестане задержали двух участников бандгруппы, которые собирали деньги через переводы по платёжным системам и банковским картам и перенаправляли их боевикам в Сирию.

* Деятельность террористической организации запрещена в России по решению Верховного суда

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