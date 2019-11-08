Житель Чебоксар пробил голову ребёнку самокатом и попал на видео

58-летнему мужчине не понравилось, что мальчик шумно себя ведёт, поэтому он взял и кинул железный самокат в юного соседа.

В отношении жителя Чебоксар возбудили дело после того, как он кинул железный самокат соседскому ребёнку в голову. Об этом сообщили в СУ СКР по Чувашии.

— Он подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 115 УК РФ и ч. 1 ст. 213 УК РФ (умышленное причинение лёгкого вреда здоровью и хулиганство, совершённое с применением предмета, используемого в качестве оружия), — сообщили в ведомстве.

Инцидент произошёл в конце сентября. 58-летний мужчина вышел из подъезда на улицу, взял железный самокат и бросил его в ребёнка. По данным СМИ, местный житель таким образом решил наказать соседского мальчика за шум.

Уже после этого мужчина пришёл в полицию с повинной, а также раскаялся в содеянном.