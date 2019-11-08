Российские музеи будут охранять как аэропорты

В ведомстве считают, что введение аналогичной системы наблюдения за посетителями позволит обеспечить безопасность экспонатов.

На входах в российские музеи заработает система выявления неадекватных посетителей. Об этом "Интерфаксу" рассказал директор департамента музеев Минкультуры РФ Владислав Кононов.

При этом он напомнил, что в аэропортах за пассажирами ведётся наблюдение со входа.

— Оно (наблюдение. — Прим. Лайфа) незаметно, но если человек чем-то привлекает к себе внимание, то к нему подойдут, проверят документы, спросят его о самочувствии. Нам то же самое нужно постепенно внедрять в музеи, — отметил он.

Кононов также выразил мнение, что подобные меры помогут обеспечить безопасность экспонатов.

Вопрос об охране музеев возник после резонансных инцидентов с повреждением картины "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года" кисти Ильи Репина, а также кражи картины "Ай-Петри. Крым" Архипа Куинджи на глазах посетителей Третьяковской галереи.