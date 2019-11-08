Учёные нашли способ экономить электроэнергию на $3 млрд в год

Исследование даст значительный экономический эффект за срок 20–40 лет без замены проводов.

Учёные Национального исследовательского ядерного университета МИФИ (НИЯУ "МИФИ") совместно с коллегами из Казахстана и США нашли способ, как сократить расходы электроэнергии на линиях электропередачи (ЛЭП) до трёх миллиардов долларов в год.

— Нам удалось понизить потери на коронных разрядах от 20 до 40% за счёт нанесения на алюминиевые провода гидрофильного пористого нанокомпозитного покрытия, содержащего углеродные наночастицы, — рассказал РИА "Новости" профессор НИЯУ "МИФИ" Зинетула Инсепов.

Уточняется, что на сегодняшний день потери электроэнергии на ЛЭП связаны с коронным разрядом. Эти потери оцениваются примерно в три млрд долларов в год. Таким образом, исследование учёных поможет значительно сэкономить за срок 20–40 лет без замены проводов.

Также в дальнейшем планируется внедрить разработку как на действующих линиях электропередачи, так и на предприятиях, которые выпускают электрокабели для ЛЭП.