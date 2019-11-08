В Приморье назвали причину смерти козла Тимура

Известный благодаря своей дружбе с тигром козёл Тимур умер от остановки сердца после продолжительной болезни. Об этом Лайфу сообщил директор Приморского сафари-парка Дмитрий Мезенцев.
Он напомнил, что после стычки с "полосатым другом" Тимура возили в Москву на лечение, с тех пор он находился "под особым вниманием" и жил в отдельном домике на территории парка.
— Умер от остановки сердца, болел же у нас... Есть в планах поставить ему памятник на территории парка, когда всё состыкуется, — добавил Мезенцев.
Директор сафари-парка отметил, что, по его данным, козлу было больше пяти лет.
Ранее сообщалось, что в Приморье умер козёл Тимур, который прославился далеко за пределами России благодаря своей "дружбе" с тигром Амуром. При этом "отношения" животных нельзя назвать ровными — хищник иногда нападал на своего рогатого приятеля. После одного из таких нападений козла отселили.
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