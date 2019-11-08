Незрячий сирота из Ростова — о своих звонках в МЧС: Хотелось гостей

12-летний Максим рассказал, что постарается больше не баловаться. Также он поделился мечтой стать диспетчером пожарной службы.

12-летний Максим, который регулярно звонил в экстренные службы и желал медикам, полицейским и спасателям доброго утра и хорошего дня, рассказал, что делал это, потому что ему было скучно и он хотел гостей.

— Я диспетчера так разговорил, что она хотела вызвать пожарных. На самом деле вызвала. Когда они приехали, я испугался. Они мне начали объяснять, что так нельзя делать, — рассказал Лайфу Максим.

Он также поделился, что номера экстренных служб узнал от мамы и звонить пожарным стал ещё с 2016 года.

— Потому что мне было скучно. Хотелось гостей. Диспетчер обещала вместе с сыном приехать, но приехали пожарные. Жду их на Новый год, — добавил мальчик.

Максим рассказал, что после общения со спасателями понял, что нельзя занимать линию спецслужбы. В будущем он мечтает стать диспетчером пожарной части, потому что очень любит разговаривать по телефону.

Напомним, накануне пожарные Ростова навестили Максима. Сотрудница сразу же поняла, что ребёнку одиноко и необходимо общение. Мальчик учится в интернате в Московской области, а на каникулах гостит у бабушки в Ростове-на-Дону.