В России могут ввести административную ответственность для граждан-иноагентов

Сенаторы направили в Госдуму поправки о введении административной ответственности для граждан, которые распространяют информацию или нарушают российское законодательство на зарубежные деньги. Таких физических лиц могут признать иностранными агентами. Об этом сообщил глава Комиссии верхней палаты парламента по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов.

— Мы подготовили свои предложения к рассматриваемому в Госдуме законопроекту, который может быть принят до конца года, — пояснил сенатор журналистам.

Однако если информационное давление на Россию усилится, то Климов не исключает, что сенаторы обсудят возможность ужесточения ответственности вплоть до уголовной.

Как сообщал Лайф, в ноябре 2017 года в России приняли закон о статусе иностранного агента для СМИ. Согласно документу, иноагентами могут быть признаны СМИ, финансируемые из-за рубежа.