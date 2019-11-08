"Сбербанк" создал самый мощный в России суперкомпьютер

Устройство назвали в честь первого клиента Сберкассы Николая Кристофари. Новая система в 2,7 раза быстрее предыдущего самого быстрого суперкомпьютера страны.

"Сбербанк" создал самый мощный в России компьютер Christofari, об этом РБК рассказал исполнительный вице-президент и руководитель блока "Технологии" "Сбербанка" Давид Рафаловский.

Предполагается, что устройство ускорит разработку сервисов и процессов, основанных на искусственном интеллекте, это будет происходить в максимально короткие сроки — от нескольких недель или месяцев до часов или минут.

— Использование ресурсов суперкомпьютера повысит эффективность решения задач в широком спектре областей, например в обработке естественного языка, компьютерном зрении, автоматизированном принятии решений, оценке и управлении рисками, выявлении мошенничества, предиктивной аналитике, создании голосовых помощников и чат-ботов и другом, — рассказал Рафаловский.

Сейчас технологию тестируют Сбербанк и клиенты облачной платформы SberCloud. С 12 декабря суперкомпьютер станет доступен сторонним компаниям. Стоимость услуги будет зависеть от мощностей. Доступ к компьютеру будет открыт через облако.

Суперкомпьютер разработала SberCloud совместно с американской технологической компанией NVIDIA. По мощности он занимает седьмое место в Европе и 29-е место в мире. Производительность суперкомпьютера от "Сбербанка" достигает 6,7 петафлопс.