В ДНР пообещали ответить на ввод украинской полиции в Петровское

Власти выразили беспокойство из-за слов поверенного в делах США на Украине Уильяма Тейлора, заявившего, что после разведения сил на территорию смогут пройти украинские полицейские и нацгвардейцы.

Донецкая Народная Республика "симметрично и зеркально" ответит на появление сотрудников украинских правоохранительных органов в районе посёлка Петровское после разведения сил. Соответствующее заявление главы ДНР Дениса Пушилина опубликовала его пресс-служба.

— ...В случае возникновения ситуации, при которой на участках разведения появятся представители украинской полиции и нацгвардии, также зеркально и симметрично на этих территориях будут присутствовать представители силовых ведомств республики, Министерства государственной безопасности и Министерства внутренних дел, а процесс разведения на новых участках станет неосуществим, — отмечается в тексте сообщения.

Пушилин подчеркнул, что обеспокоен словами поверенного в делах США на Украине Уильяма Тейлора, заявившего, что после разведения сил на обозначенную территорию "смогут беспрепятственно зайти украинские полицейские и нацгвардейцы".

Глава ДНР раскритиковал американского представителя за "непрофессиональный и халатный" подход, напомнив, что, согласно Рамочному решению Контактной группы, на участках разведения сил и средств не может быть никаких вооружённых формирований.

Напомним, ранее в Киеве выразили готовность осуществить развод сил в районе Петровского 8 ноября.