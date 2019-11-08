Отцу полковника Захарченко смягчили приговор

Отцу бывшего полковника Дмитрия Захарченко Виктору смягчили приговор. По решению Мосгорсуда вместо четырёх лет колонии он просидит три года и девять месяцев.

— Приговор Мещанского суда Москвы изменить, — огласила свой вердикт судебная коллегия.

Напомним, Виктора Захарченко арестовали по обвинению в растрате 4,9 млн рублей, которые он получил в течение двух лет в виде зарплаты от "МИА-банка", где фиктивно работал.

Как уже сообщал Лайф, 17 октября суд также смягчил приговор и самому бывшему полковнику. Теперь Дмитрий Захарченко просидит в колонии 12 лет и 6 месяцев, а не 13 лет.