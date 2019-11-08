Песков оценил слова Макрона о "смерти мозга" НАТО: Мы не патологоанатомы

Представитель Кремля напомнил, что в Москве неоднократно говорили о том, что альянс был создан для конфронтации.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на заявление лидера Франции Эмманюэля Макрона о "смерти мозга" Североатлантического альянса со словами, что в Кремле нет патологоанатомов.

— НАТО живо или мертво и какие части тела у этого альянса находятся в коматозном состоянии — не нам решать. Мы не патологоанатомы, — пояснил представитель Кремля.

Он также напомнил, что Россия неоднократно говорила, что НАТО — это альянс, который был создан для конфронтации. При этом Москва никогда не уходила от сотрудничества с организацией и не по инициативе нашей страны эти взаимоотношения были свёрнуты, подытожил Песков.

Так Песков отреагировал на слова президента Франции Эмманюэля Макрона. Тот 7 ноября заявил, что Североатлантический альянс находится в коме от "смерти мозга" из-за полного отсутствия координации. Он отметил, что в альянсе "нет координации по стратегическим решениям между США и партнёрами по НАТО".