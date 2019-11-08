Аэропорты Москвы составили рейтинг забытых вещей: От греческого бога до кирпича

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Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Андрей Никеричев

При этом чаще всего пассажиры оставляют свои ремни, предметы гардероба и гаджеты.

Ежедневно в комнатах невостребованного багажа аэропорта Домодедово оказывается более 150 вещей, забытых на аэровокзале или на борту самолёта.

По словам представителей аэропорта, чаще всего на пунктах досмотра пассажиры оставляют свои ремни, в зонах вылета забывают предметы гардероба, а на борту самолёта — гаджеты.

Кроме того, в этом году в КНБ служба безопасности аэропорта передала самокаты, картины, позолоченные кубки с международных спортивных соревнований, коляски, гитары, национальные сувениры, рыболовные снасти и многое другое, приводит слова представителя Домодедово агентство городских новостей "Москва".

В пресс-службе Внуково среди самых необычных находок отметили кирпич, зубные протезы, сценический костюм греческого бога и протез руки.

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