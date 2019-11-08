Пилота, посадившего знакомую за штурвал Ан-24, отстранили от полётов

Пилота авиакомпании "ИрАэро", который посадил знакомую за штурвал пассажирского самолёта Ан-24, отстранили от полётов.
— Это связано с тем, что психологическое давление негативно сказывается на здоровье лётчика, — сообщил РИА "Новости" представитель перевозчика.
Также уточняется, что подтверждений инцидента пока нет, поэтому это временная мера.
Напомним, ранее в Сети появилось видео, как пилот учит свою знакомую управлять самолётом. Ролик в соцсети выложила сама девушка, но позже удалила все аккаунты. Выяснилось, что воздушное судно — пассажирский Ан-24, который принадлежит авиакомпании "ИрАэро". По факту происшествия возбуждено уголовное дело.
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