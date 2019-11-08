Пилота, посадившего знакомую за штурвал Ан-24, отстранили от полётов

11

Видео © LIFE

Видео в соцсети выложила сама девушка, после чего оно разлетелось по Сети, а ей пришлось удалить все аккаунты.

Пилота авиакомпании "ИрАэро", который посадил знакомую за штурвал пассажирского самолёта Ан-24, отстранили от полётов.

— Это связано с тем, что психологическое давление негативно сказывается на здоровье лётчика, — сообщил РИА "Новости" представитель перевозчика.

Также уточняется, что подтверждений инцидента пока нет, поэтому это временная мера.

Напомним, ранее в Сети появилось видео, как пилот учит свою знакомую управлять самолётом. Ролик в соцсети выложила сама девушка, но позже удалила все аккаунты. Выяснилось, что воздушное судно — пассажирский Ан-24, который принадлежит авиакомпании "ИрАэро". По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×