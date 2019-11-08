В Приморье не связывают смерть козла Тимура с давней дракой с тигром Амуром

Стычка между двумя друзьями произошла около четырех лет назад и в СМИ появилась версия, что рогатый так и не смог оправиться от травмы.

Директор Приморского сафари-парка Дмитрий Мезенцев не считает, что знаменитый козёл Тимур умер от заражения крови, возникшего после стычки с тигром Амуром. Ранее такую версию смерти животного озвучил ряд СМИ.

— Уже почти четыре года прошло после этого случая. Если бы заражение крови было, он [козёл Тимур] бы уже давно умер. После этого случая он постоянно находился на лечении, постоянно за ним смотрели, делали всё. Жил он в комфортных условиях, — рассказал Лайфу Мезенцев.

По его словам, хищник тогда не нанёс серьёзных травм "другу".

Напомним, козёл Тимур прославился далеко за пределами России благодаря своей "дружбе" с тигром Амуром. При этом "отношения" животных нельзя назвать ровными — хищник иногда нападал на своего рогатого приятеля. После одного из таких нападений козла отселили. 8 ноября стало известно, что Тимур умер. В Приморье рассказали, что козёл болел.