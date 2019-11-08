В Кремле переадресовали в МВД РФ вопрос о невыплате полицейским премий

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал в МВД РФ вопрос о том, что полицейским якобы не выплатили традиционные премии в честь Дня сотрудника органов внутренних дел.

— Нет, ничего не известно. Здесь нужно, конечно, в Министерство внутренних дел обращаться. Это не вопрос Администрации Президента, — заявил Песков.

Так он ответил на вопрос журналистов о том, почему полицейские из ряда регионов страны не получили традиционные премии. Напомним, День сотрудника органов внутренних дел России отмечают 10 ноября.