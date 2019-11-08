Дочь убитого в Уфе инвалида вступилась за подозреваемого: Посадили невиновного

Дочь инвалида из Уфы, которого до смерти избили пятеро молодых людей, заступилась за друга семьи, которого обвинили в убийстве.

— Я не хочу, чтобы посадили невиновного. Они с дядей Лёшей с самого детства вместе росли, дружные были, постоянно к нам на дачу приезжали. Мой отец сам сказал, что его пятеро человек избивали, — рассказала Лайфу Карина.

По словам женщины, семья нашла записи с камер видеонаблюдения, на которых видно, как отец идёт домой от того самого друга.

— От этого места до дома оставалось минуты две ходьбы. Но он пришёл только через 40 минут. Мы у следователей спрашиваем — где он тогда был? — добавила дочь инвалида.

Напомним, в Уфе в ночь на 3 ноября пятеро молодых людей до смерти избили инвалида, который отказался дать им денег. По обвинению в убийстве задержали его друга, у которого он был в гостях этим вечером. Правда, родные убитого Андрея настаивают на невиновности его приятеля.