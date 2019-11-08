Песков призвал не делать "ужастик" из закона о физлицах-иноагентах

В Кремле считают, что раньше времени бояться не стоит: документ ещё будет прорабатываться.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал законопроект об ответственности для граждан-иноагентов, поправки к которому сенаторы направили в Госдуму. Представитель Кремля призвал не делать из инициативы преждевременных выводов и не превращать этот закон, как выразился Песков, в "эвентуальный ужастик".

— В последнее время достаточно часто возникают опасения относительно правоприменения тех или иных законов, впоследствии многие из этих опасений не находят своих подтверждений, — указал представитель Кремля. — Поэтому давайте не будем делать какие-то эвентуальные ужастики, а просто дождёмся, когда будет завершена работа над этим законопроектом.

Напомним, что в России с 2017 года уже действует закон о статусе иностранного агента для СМИ, финансируемых из-за рубежа.

А ранее стало известно, что Госдума рассмотрит поправки о введении административной ответственности для граждан, которые распространяют информацию или нарушают российское законодательство на зарубежные деньги. Таких физических лиц могут признать иностранными агентами.