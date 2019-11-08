В Кремле оценили три сценария развития России от Макрона

Представитель Администрации Президента РФ пояснил, что Москве импонирует такой подход лидера Франции.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оценил три сценария развития России, которые предложил лидер Франции Эмманюэль Макрон. В Кремле отметили, что глава республики вдумчиво подошёл к этому вопросу.

— Справедливости ради нужно признать, что они выгодно отличаются от разных поверхностных и таких русофобских апокалиптических сценариев, которое нередко можно прочитать и услышать в разных экспертных кругах, — пояснил представитель Кремля.

По словам Пескова, такой подход Макрона импонирует Москве. Он также напомнил, что глава государства высоко ценит контакты с французским коллегой.

Однако он добавил, что Россия будет развиваться по тому сценарию, который выбрал президент страны.

Ранее Макрон предложил свои сценарии развития нашей страны, причём наиболее трудный из них может привести Москву к установлению статуса супердержавы.