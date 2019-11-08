Аудиторы заявили о росте зарплат в 83% российских компаний. Но это неточно

Среди других отмеченных тенденций — готовность увеличить штат и возможность дополнительных выплат в течение следующего года.

За последний год 83% российских компаний увеличили зарплаты своим сотрудникам. По крайней мере, об этом пишут "Известия", ссылаясь на данные аудиторской компании Ernst&Young (EY).

Самое большое повышение случилось у топ-менеджеров: их оклад увеличился на 8%. Зарплаты управленцев старшего и среднего звена увеличились на 6%. На столько же выросло жалование и рядовых специалистов.

Есть и другие положительные тенденции, о которых заявляют эксперты. Например, Фонд оплаты труда вырос на 6,4%, опередив инфляцию, и в дальнейшем компании продолжат его повышать. А четверть предприятий, ко всему прочему, планирует увеличение штата.

— Почти все организации планируют повышать оплату труда сотрудников и в следующие 12 месяцев — на 6%, — следует из материалов аудиторской компании.

Ранее стали известны сферы труда с наибольшими темпами роста зарплат в России. Оказалось, что за последние пять лет (с 2013 по 2018 год) наиболее заметно выросли зарплаты россиян, занятых в сфере культуры, спорта, организации досуга и развлечений.

Между тем региональные отделения АО "Почта России" один за другим стали отчитываться о грядущем повышении зарплаты. С первого ноября сотрудники там будут получать в среднем на 20% больше. Лайф разбирался, в каких ещё компаниях стоит ждать прибавки зарплаты до Нового года, кому станут платить больше через пару месяцев, а кому разрешат работать меньше за те же деньги.