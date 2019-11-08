В Польше на $44 млн оштрафовали одного из инвесторов "Северного потока — 2"

Польский антимонопольный регулятор UOKiK оштрафовал французскую компанию Engie на 44,7 миллиона долларов за отказ сотрудничать по делу проекта "Северный поток — 2". Об этом сообщили в "Твиттере" регулятора.

— Мы наложили на Engie Energy штраф в размере 172 миллиона злотых (44,7 миллиона долларов. — Прим. Лайфа) за постоянный и необоснованный отказ в отправке запрошенных документов. Дело касается разбирательств в отношении предприятий, ответственных за строительство газопровода "Северный поток — 2", — отметили в заявлении.

Авторы сообщения не уточнили, были ли оштрафованы другие участники газового проекта.

Как уточняет РИА "Новости", в мае антимонопольное ведомство Польши обвинило "Газпром" и пятерых партнёров по "Северному потоку — 2" — OMV, Wintershall, Shell, Uniper и Engie — в нарушении антимонопольного законодательства страны из-за финансирования проекта.

Ранее в Совфеде раскритиковали идею США и Польши препятствовать "Северному потоку — 2".