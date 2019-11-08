СМИ узнали о причастности датского террориста к крушению А321 над Синаем

По данным следствия, указанный боевик родился в 1987 году и являлся гражданином Дании.

К крушению самолёта A321 авиакомпании "Когалымавиа" над Синайским полуостровом в 2015 году мог быть причастен датский террорист Базил Хассан. Об этом сообщает датская телерадиокорпорация DR со ссылкой на материалы следствия.

По данным издания, показания против Хассана дал другой террорист — Халед Хаят, которого в Австралии признали виновным в подготовке теракта на рейсе Сидней — Дубай.

— Был ещё самолёт, который взорвался над Египтом. За этим стоят те же люди (Базил Хассан и брат Хаята Терек), — заявил боевик на допросе.

Также уточняется, что для осуществления этих двух терактов предполагалось использовать один и тот же метод.

Напомним, крушение лайнера авиакомпании "Когалымавиа" Airbus 321 произошло 31 октября 2015 года в северной части Синайского полуострова. Самолёт летел из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург, на его борту было 224 человека, из них — 217 пассажиров, самому младшему из которых было всего десять месяцев. Все они погибли. Причиной авиакатастрофы был признан теракт.