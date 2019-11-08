Состояние миллиардеров сократилось на $388 млрд в 2018 году

Наиболее болезненно это ударило по Китаю, США — в плюсе, а российские богачи хоть и ощущают спад, но небольшой.

Совокупное состояние долларовых миллиардеров мира в 2018 году сократилось до 8,5 трлн. Такой вывод следует из доклада Billionaires Report-2019, подготовленного экспертами UBS и PwC. Падение составило 388 млрд долларов — и это первая негативная тенденция пяти лет непрерывного роста.

Самое большое снижение доходов зафиксировано в Азии (на 8%). Эксперты связывают это с замедлением роста экономики в Китае, неопределённостью на фондовых рынках, сложной геополитической обстановкой и, как следствие, укреплением доллара США. В целом совокупное состояние китайских миллиардеров сократилось на 12,3%. По оценкам ряда аналитиков, рост второй по величине экономики мира замедлился до самого низкого уровня почти за три десятилетия.

На Западе — наименьшие потери. Количество американских миллиардеров по итогам 2018 года было наибольшим и составило 749 человек, что на 4,8% больше показателя 2017 года. Их общее состояние за отчётный период не изменилось в годовом выражении и составило 3,6 триллиона долларов.

А вот финансовое состояние российских миллиардеров за 2018 год уменьшилось на 2,9% (до 421 млрд долларов). Общее количество миллиардеров при этом сократилось до 98 человек, то есть на 3%.

Напомним, что в сентябре Forbes обновил рейтинг богатства россиян, которые обладают миллиардами долларов. Лидером списка остался председатель правления ПАО "Новатэк" Леонид Михельсон. Его состояние оценивается в $26,2 млрд. В пятёрке богатейших также Геннадий Тимченко, Вагит Алекперов, Владимир Лисин и Алексей Мордашов.