В Москве таксист отказался пропускать скорую с тяжёлым пациентом — видео

В Москве на Нагатинской набережной водитель "Яндекс.Такси" никак не реагировал на включённый сигнал автомобиля скорой помощи и продолжал движение, не пропуская машину. Кадры инцидента оказались в распоряжении Лайфа.

По данным источника, скорая везла пациента в тяжёлом состоянии в городскую клиническую больницу № 4.

Напомним, в августе в России ужесточили наказание за отказ пропустить скорую помощь. Теперь нарушителям грозит штраф в пределах пяти тысяч рублей или срок лишения водительского удостоверения до одного года.