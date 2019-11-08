Топ-менеджер "Нафтогаза" назвал Булгакова украинским классиком

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Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко, говоря об отношениях с "Газпромом", назвал русского писателя Михаила Булгакова украинским классиком.

В частности, он отметил возможность начать отношения с "Газпромом" с "чистого листа", пояснив, что не стоит забывать про "старые бумаги", которые будут рассмотрены в суде.

"Рукописи не горят", как написал украинский классик, заявил Витренко в своём фейсбуке.

Цитата "рукописи не горят" принадлежит Воланду, одному из главных героев романа Булгакова "Мастер и Маргарита".

К слову, это не первый раз, когда русских писателей в Киеве называют украинскими. Так, Павел Климкин, будучи ещё главой МИД Незалежной, заявил, что считает Александра Пушкина украинцем.

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