В Москве вынесли приговоры боевикам ИГИЛ, готовившим теракт

Военный суд в Москве вынес приговоры сторонникам ИГИЛ*, готовившим теракт в одном из регионов. Боевики получили сроки от 9 до 15 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на УФСБ РФ по Ярославской области.

Напомним, 4 мая 2018 года стало известно, что сотрудники ФСБ задержали в Ярославле пятерых членов ИГИЛ, которые установили контакт с представителями террористической группировки и готовили теракт в одном из регионов России.

* Деятельность террористической организации запрещена в России по решению Верховного суда.