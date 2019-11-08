В центре Москвы разыграют иммерсивное шоу, посвящённое жизни сирот

Участникам завяжут глаза и погрузят в атмосферу жизни в детском доме. Так они смогут ощутить как на самом деле живется детям-сиротам.

В рамках марафона "Другая жизнь" 10 ноября жители Москвы смогут поучаствовать в иммерсивном шоу и почувствовать атмосферу жизни в детском доме.

На месте всем желающим завяжут глаза...А узнать, что будет дальше, можно будет 10 ноября на Триумфальной площади в Москве, в павильоне рядом с памятником Маяковскому. Шоу будет проводиться до 22 часов. Те, кто не сможет приехать, получат возможность наблюдать за происходящим в соцсетях и на сайте фонда. Кроме того, можно будет дистанционно влиять на происходящее с помощью голосования.

Благотворительный марафон "Другая жизнь" проводится при поддержке фонда "Арифметика добра". Фонд занимается системным решением проблемы сиротства в России. В нем работают педагоги, психологи и кураторы.