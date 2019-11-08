Уральская школьница скрыла от родителей ранение после драки и умерла ночью

15-летняя девушка оказалась втянута в массовую драку подростков, её ранили в грудь, но она сумела самостоятельно добраться до дома.

В Екатеринбурге во время массовой драки школьников ранили 15-летнюю девушку. Дома она скрыла травму от родителей, но ночью ей стало плохо, и школьница умерла в больнице. СКР подозревает в убийстве 16-летнего подростка, он задержан, сообщает URA.ru.

— Подозреваемый был задержан в колледже по месту его учёбы во время занятий. На данный момент есть основания утверждать, что учащаяся погибла в результате личных неприязненных отношений на почве неосторожно высказанной фразы, — сказал изданию начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Он пояснил, что подростки дрались трое на трое, в результате чего 15-летняя школьница получила ранение в грудь. Девушка сумела самостоятельно добраться до дома и скрыла травму от родителей. Но ночью её госпитализировали из-за ухудшения состояния, и в больнице она умерла.

В СУ СК по Свердловской области сообщили, что конфликт между участниками произошёл спонтанно и ранее они не были знакомы.

Сейчас выясняются все обстоятельства происшествия.