Экс-полковнику армии Австрии предъявлено обвинение в шпионаже в пользу России

Отставному офицеру вменяют "преднамеренное разглашение военных секретов". Он содержится под стражей уже год.

Прокуратура Зальцбурга предъявила официальное обвинение экс-полковнику армии Австрии в шпионаже в пользу России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление ведомства. Отставной офицер обвиняется в разглашении военной тайны. Вот уже год он находится под арестом.

— Подсудимый обвиняется в совершении преступления о предательстве государственных секретов и преднамеренном разглашении военных секретов, — цитирует агентство заключение прокуратуры.

Там же указано, что свою "шпионскую деятельность" экс-полковник вёл на протяжении 25 лет.

Напомним, австрийские спецслужбы задержали полковника в ноябре прошлого года. Как утверждал канцлер Австрии Себастьян Курц, офицер вёл разведывательную деятельность с 1992 по 2018 год. После скандала вокруг "дела о шпионаже" он заявил, что Вена нацелена на диалог с Москвой, а президент страны отметил, что ситуация не омрачит отношения с Россией.