Суд арестовал друга убитого инвалида, хотя семья жертвы не верит в его вину

Мужчину заключили под стражу на два месяца. А родственники его убитого друга требуют его освобождения.

Советский районный суд города Уфы арестовал местного жителя по подозрению в убийстве инвалида Андрея Константинова. Как уже сообщал Лайф, мужчину забили до смерти, а на скамье подсудимых неожиданно оказался его приятель, с которым они были знакомы с детства. В его вину не верят даже родственники убитого, однако суд всё равно взял его под стражу на основании информации следствия. Как ранее сообщила пресс-служба СКР, в ходе допроса обвиняемый вину в совершённом преступлении признал полностью и дал подробные показания.

Как ранее писал Лайф, инвалида жестоко избили в ночь на 3 ноября в одном из районов Уфы. Спустя сутки его всё же госпитализировали и экстренно прооперировали, а ещё через день мужчина умер в реанимации.