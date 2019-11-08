Ростовские подростки напали на таксиста с обломком асфальта

В отношении подозреваемых возбудили уголовное дело по статье "Разбой". Одного из участников нападения удалось задержать.

В Ростовской области двое подростков пытались ограбить таксиста, угрожая ему обломком асфальта. Одного злоумышленника уже задержали. Об инциденте сообщили в пресс-службе областного управления СКР.

Школьники 14 и 15 лет заранее спланировали преступление.

— Находясь в салоне автомашины, они потребовали от водителя передать им имеющиеся денежные средства. После отказа один из подозреваемых нанёс таксисту несколько ударов по голове заранее приготовленным обломком асфальта, — отметили в ведомстве.

Таксист дал подросткам отпор, поэтому им пришлось сбежать без добычи. В отношении подозреваемых возбудили уголовное дело по статье "Разбой". Одного из участников нападения удалось задержать.

Правоохранители разыскивают второго подростка и устанавливают все обстоятельства произошедшего.