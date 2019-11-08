Россияне рассказали, где чаще всего сталкиваются с хамством и опасностями

Подавляющее число участников социологического исследования выразили мнение, что чаще всего опасные ситуации происходят на улицах.

Больше половины (55%) россиян заявили, что за последние несколько лет сталкивались с проявлениями хамства в общественных местах. К таким выводам пришли эксперты фонда "Общественное мнение" после проведённого опроса.

Ещё 16% соотечественников рассказали, что были свидетелями уличных драк и нападений, 10% сталкивались с карманной кражей или воровством. Ничего подобного за последнее время не происходило в поле зрения 39% жителей страны. Исследователи отметили, что последний показатель снизился с 2013 года на 10%.

Большинство участников опроса (62%) выразили мнение, что чаще всего опасные ситуации происходят на улицах, 32% считают опасными парки, 14% назвали небезопасными поездки в автобусах, трамваях и троллейбусах. Ещё 10% заявили о наличии рисков во время поездок в электричках, а 6% — в метро.

В ходе исследования также выяснилось, что всего 6% респондентов носят с собой средства самообороны. Ещё 71% соотечественников никак не пытаются обеспечить свою безопасность.

Опрос проводился 2–3 ноября в 104 населённых пунктах 53 субъектов РФ. Специалисты опросили полторы тысячи человек.