Годовалого сына футболиста Самедова госпитализировали с ожогами

Годовалый сын игрока ФК "Знамя" и бывшего футболиста сборной России Александра Самедова госпитализирован. У мальчика диагностировали ожоги первой и второй степени в области лица, грудной клетки и спины. Об этом сообщает Пятый канал.

По данным СМИ, ребёнок получил ожоги, уронив на себя чашку с кипятком. Инцидент произошёл в доме Самедова в посёлке в Истринском районе Подмосковья.

Сейчас Самедов выступает за футбольный клуб "Знамя" из Ногинска, а свою карьеру в сборной России завершил в 2018 году после матча ЧМ с хорватами.